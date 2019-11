Quatre auteurs impliqués dans le vol dans un musée de Dresde

(Belga) Quatre auteurs sont probablement impliqués dans le cambriolage du musée Grüne Gewölbe à Dresde, en Allemagne, annonce la police locale mercredi. Lundi matin, des bijoux d'une collection royale du XVIIIe siècle ont été volés.

Les images des caméras de surveillance avaient révélé dans un premier temps la présence de deux voleurs, qui étaient entrés dans la bâtiment pour subtiliser les bijoux. Les enquêteurs estiment désormais que deux autres personnes qui ne sont pas entrées dans le musée sont impliquées dans ce vol. Selon la directrice du musée, Marion Ackermann, les voleurs se sont procurés trois ensembles de bijoux en diamants et en rubis du XVIIIe siècle. La police a déclaré avoir déjà reçu 205 informations concernant ce vol. La Grüne Gewölbe (chapelle verte) abrite l'une des collections de trésors les plus anciennes et les mieux conservées d'Europe. Ce trésor a été créé entre 1723 et 1730 par Auguste II le Fort, prince électeur de Saxe. Il voulait de surpasser le roi soleil Louis XIV avec son impressionnante collection de bijoux. (Belga)