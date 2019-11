Un concours récompense les photos les plus insolites d'animaux: la gagnante vous fera sourire à coups sûrs

Intitulé "Saisir la vie par les ...." le cliché a remporté le prix d’un grand concours récompensant les photos d’animaux les plus insolites. Son auteure, Sarah Skinner, s’est imposée face à 4.000 concurrents du monde entier.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Pour voir toutes les photos, cliquez ICI!

L'objectif du concours: donner envie aux êtres humains de protéger la faune

Des animaux à qui l’on donne des traits plus humains :c’est le but des fondateurs du concours qui espèrent ainsi donner envie de protéger cette faune sauvage. Derrière ce monde comique, il y a un monde menacé. Si quelque chose vous fait rire, votre instinct, votre réaction, sera de vouloir inclure cette chose dans votre vie. Si vous voyez une image laide, effrayante, la réaction humaine sera de s’en détourner, de ne pas vouloir la voir. Pour répondre aux interrogations des internautes, la photographe a raconté la suite de sa photo. La petite lionne a manqué son coup. Surnommée œil d’argent elle a aujourd’hui 3 ans et vit avec les siens, au Botswana. Ci-dessous, d'autres exemples de photo sélectionnées pour le concours.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.