Pari réussi pour NewB: la coopérative, qui ambitionne de créer une nouvelle banque éthique, parvient à récolter 30 millions d'euros

La levée de fonds de NewB a porté ses fruits. Alors que le compteur affiche 27 millions, la barre des 30 millions a été franchie grâce aux souscriptions supplémentaires. La coopérative, qui veut devenir une banque éthique et durable, peut désormais espérer obtenir son agrément bancaire.

C'était la dernière ligne droite. Ce mercredi était la date butoir à laquelle la coopérative NewB, qui veut se muer en banque "éthique et durable", était censée atteindre les 30 millions d'euros, afin de prétendre à un agrément bancaire. C'est désormais chose faite.

Pour récolter cet argent, la coopérative s'était adressée aux particuliers, qui peuvent prendre des parts à partir de 20 euros, mais aussi aux investisseurs institutionnels. Si la BCE accorde l'agrément, une décision attendue pour le 24 février 2020 au plus tard, NewB pourra commencer ses activités bancaires en mai ou juin 2020. Des activités annoncées comme "éthiques, transparentes et 100% tournées vers la transition énergétique" avec des crédits qui seront entièrement consacrés à la mobilité douce, à la performance énergétique des bâtiments et à la petite production d'énergie renouvelable.

Comme c'est souvent le cas en fin de campagne, les événements s'étaient accélérés quelque peu ces derniers jours. Notamment avec la confirmation de la participation du gouvernement wallon. En effet, ce mercredi, l'exécutif wallon a donné son feu vert à un investissement d'un million d'euros dans NewB.

Il y a deux jours, l'Université libre de Bruxelles avait annoncé souscrire à hauteur de 200.000 euros à la campagne de capitalisation de la coopérative, tandis que cinq organisations de la CSC francophone y ont injecté ensemble plus de 100.000 euros.

Cinq jours plus tôt, les scouts avaient aussi décidé de participer au projet en versant 50.000 euros. "Aujourd'hui, nous voulons encourager la jeunesse à croire à un monde meilleur pour demain en apportant notre pierre à l'édification de l'alternative bancaire que serait NewB. C'est pourquoi nous avons décidé de soutenir ce projet de banque en versant 1 euro pour chacun des 50.000 scout(e)s membres de notre association", avait expliqué la fédération.

La Fondation pour les générations futures est intervenue à hauteur de 400.000 euros, et la société coopérative Smart, pour 200.000 euros.

