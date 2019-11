L'Apaq-W lance une campagne de promotion du lait wallon

(Belga) "Le lait, il ne faut rien y ajouter, il est bon par nature! ", c'est avec ce slogan que l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité (Apaq-W) a lancé, jeudi, une campagne de promotion du lait wallon. Une occasion pour l'Apaq-W de rappeler les bienfaits du lait, souvent décriés.

La campagne rappelle que le lait est un produit de qualité qui dispose naturellement de nombreux nutriments utiles dans le cadre d'une alimentation équilibrée. L'Apaq-W souligne également que le lait est produit d'une manière raisonnée par les agriculteurs locaux. "En Wallonie, les exploitations fonctionnent en moyenne avec 74 vaches et comptent moins de deux personnes pour s'en occuper. Il s'agit clairement d'un modèle agricole familial et à taille humaine, dans lequel le lien entre l'homme et l'animal est très intense", ajoute l'Apaq-W. Chaque année, les agriculteurs wallons produisent 1,2 milliard de litres de lait. On trouve 3.754 détenteurs de vaches laitières et 249 producteurs disposent du label bio (6,5%) en Wallonie. (Belga)