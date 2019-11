Séisme en Albanie: le bilan des morts passe à 40

(Belga) Les secouristes qui fouillent les décombres après le violent séisme qui a frappé l'Albanie ont retrouvé dix nouvelles dépouilles, portant à 40 le nombre de personnes tuées dans la catastrophe, a annoncé jeudi le ministère de la Défense.

Le séisme de magnitude 6,4, le plus puissant dans ce pays des Balkans depuis plusieurs décennies, a frappé avant l'aube mardi, rasant des immeubles entiers et piégeant les victimes sous les décombres. "Nous avons retrouvé dix nouvelles victimes dans la nuit", a déclaré le ministère dans un communiqué. "Le nombre de morts passe à 40", a-t-il ajouté. Les secours ont retrouvé 46 survivants qui ont été hospitalisés à Tirana mais les espoirs de retrouver d'autres victimes encore en vie s'amenuisent au fil des heures. Le travail des secouristes est en outre compliqué par les répliques incessantes. Environ 650 personnes ont également été blessées dans la catastrophe, dont dix grièvement, selon le ministère de la Santé. Tirana a décrété l'état d'urgence dans les deux villes les plus durement touchées: la localité touristique côtière de Durres, sur l'Adriatique, et Thumane, au nord de la capitale Tirana. (Belga)