Muhammed Aytekin avait fauché mortellement Merel, 12 ans, à Vilvorde: 2 ans plus tard, il est contrôlé en infraction

Le 28 octobre 2015, Muhammed Aytekin, 21 ans, avait mortellement fauché Merel De Prins, 12 ans alors qu'elle rentrait chez elle à vélo à Vilvorde. Il y a quelques jours, le jeune homme a été contrôlé en pleine infraction.

Le 13 octobre dernier, la police interpelle un véhicule au comportement jugé étrange à Sint-Pieters-Leeuw. A son bord, Muhammed Aytekin. L'homme est sur le siège passager mais la voiture n'est pas assurée. Ceci constitue une infraction à ses conditions de libération. "Ça reste une infraction même si ce n'est pas un nouveau délit au sens correctionnel grave du terme. Ça peut remettre en cause toute une décision et notamment une peine de prison ferme de 5 ans", éclaire Aurélie Jonkers, avocate au barreau de Bruxelles.

5 ans de prison ferme et une amende de 6.000 euros

Il y a 4 ans, ce chauffeur fauche mortellement Merel, une jeune adolescente de 12 ans à vélo sur le chemin de l'école. L'homme circule à 85 km/h dans un véhicule déjà en défaut d'assurance. Il prend la fuite, part en Hongrie puis se rend à la police 6 jours plus tard. Il est bien connu de la justice. "Nous avons contrôlé ses antécédents et c'est là que nous avons dû constater et que l'homme n' avait pas de permis du tout", précise Gilles Blondeau, porte-parole du parquet de Hal-Vilvorde.

A l'époque, il a 21 ans et compte 18 condamnations. Lors de son procès, il écope de 5 ans de prison ferme et une amende de 6.000 euros. Il est ensuite libéré en octobre 2018. "En matière d' infractions de la route, 9 dossiers sur 10 concernent des récidivistes, ce qui explique le fait que les tribunaux de police sont de plus répressifs vis-à-vis de ces dossiers-là", ajoute Aurélie Jonkers.

L'avocat de Muhammed Aytekin ne fait aucun commentaire le tribunal d'application des peines de Bruxelles devra décider si l'homme doit retourner en prison.