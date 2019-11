Un homme aurait tué sa compagne à Assesse, dans le namurois: "Quand il buvait, il faisait n'importe quoi"

À environ quatre heures du matin, les voisins d'un quartier tranquille d'Assesse ont été réveillés par des gyrophares et du bruit. Une femme a été victime d'un homicide dans la nuit de mercredi à jeudi. Il s'agirait d'un homme qui aurait tué sa compagne ou son ex-compagne.

Un peu plus tard dans la matinée, le parquet de Namur a confirmé qu'un homicide avait bien été commis dans la commune.

L'homme, qui vivait depuis deux ou trois ans avec sa mère, aurait tué sa compagne ou son ex-compagne. Dans le quartier, les voisins évoquent une personnalité violente, tumultueuse.

Un voisin affirme avoir signalé à plusieurs reprises des faits de violences conjugales, et une deuxième voisine évoque des tensions régulières à cause de lui dans le quartier. "On a vu des lumières bleues, c'est d'ailleurs ce qui m'a réveillée", explique Marie-Thérèse, une voisine. "J'avais l'habitude que des ambulances viennent souvent, parce qu'il buvait souvent, et frappait sur sa mère. On avait peur : quand il buvait, il faisait n'importe quoi."

Le parquet de Namur devrait tenir un point presse cet après-midi à quinze heures et donner davantage de précisions.