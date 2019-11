Famille néerlandaise recluse dans une ferme aux Pays-Bas: le papa suspecté d'abus sur les enfants

Le père de la famille qui vivait recluse dans une ferme à Ruinerwold, dans la province néerlandaise de Drenthe, aux Pays-Bas, est soupçonné d'avoir abusé sexuellement deux de ses trois enfants les plus âgés. Ils ne vivaient pas à la ferme. C'est une information communiquée par le ministère public jeudi.





Gerrit-Jan van D., 67 ans, est le père des six enfants avec lesquels il a vécu dans la ferme, selon des recherches ADN. Les six enfants ont aussi la même mère, décédée en 2004. A la mi-octobre, l'affaire a été révélée alors que l'un des fils, âgé de 25 ans, s'est présenté à plusieurs reprises dans un pub du village à Ruinerwold. Une fois qu'il a raconté son histoire au barman, ce dernier a prévenu la police.