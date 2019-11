GB: les emballages plastiques toujours plus utilisés par les supermarchés

Les supermarchés britanniques ont du mal à se passer des emballages en plastique à usage unique, qui sont accusés de polluer la planète mais dont la masse dépasse désormais les 900.000 tonnes malgré les engagements du secteur, révèle une étude publiée jeudi.

Ce rapport, élaboré par les ONG Greenpeace et EIA (Environmental Investigation Agency), montre que 7 des 10 grandes chaînes de supermarchés au Royaume-Uni ont augmenté leur empreinte plastique en 2018.

Seule l'enseigne haut de gamme Waitrose et les géants Tesco et Sainsbury's sont parvenus à réduire l'utilisation de leurs emballages mais de manière marginale. Les enseignes de maxi-discompte Aldi et Lidl, ainsi qu'Asda (filiale de Walmart) sont les plus mauvais élèves.

Au total, la masse de plastique utilisé par les 10 enseignes a bondi de 886.000 tonnes en 2017 à 903.000 tonnes en 2018, notamment du fait de la hausse des ventes des produits des marques tierces.

Les deux ONG pressent les supermarchés d'agir plus vite pour éliminer les emballages plastiques à usage unique en proposant à la vente des produits "nus" ou en passant aux emballages réutilisables.

Elles estiment en outre que le recours au carton ou l'utilisation de plastique plus fin ne sont pas des solutions pérennes.

"Il est choquant de voir que malgré une prise de conscience sans précédent sur la pollution, le montant de plastique à usage unique dans les grands supermarchés britanniques a en fait augmenté l'an dernier", souligne Juliet Philips, pour l'ONG EIA.

"Nous entendons des annonces de supermarché chaque semaine sur le plastique mais ils ne font qu'en mettre plus dans leurs rayons", regrette pour sa part Fiona Nicholls, chez Greenpeace UK.

Parmi les récentes initiatives, Waitrose et Morrisons se sont donnés des objectifs pour réduire le plastique et testent des emballages réutilisables.

Sainsbury's veut de son côté réduire de 50% le plastique en introduisant des sacs réutilisables pour les fruits et légumes.

Pour leur part, Tesco et Asda ont récemment annoncé cesser d'utiliser des sacs plastiques pour leurs livraisons d'achats en ligne.