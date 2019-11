Facebook, Instagram, WhatsApp: panne sur plusieurs réseaux-sociaux

Facebook tentait jeudi de résoudre une panne empêchant depuis plusieurs heures de nombreux usagers d'utiliser correctement ses différentes plateformes (Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp). "Plus tôt aujourd'hui, un problème dans l'un de notre principal système logiciel a eu pour effet d'empêcher de nombreuses personnes à accéder à la famille d'applications de Facebook", a indiqué un porte-parole du réseau social à l'AFP.



"Nous avons rapidement enquêté, commencé à rétablir l'accès, et nous oeuvrons maintenant pour un rétablissement complet. Nous sommes désolés pour la gêne occasionnée", a-t-il ajouté.De nombreux usagers faisaient état, souvent avec humour, de leurs problèmes sur Twitter, avec les mots-clés #Facebookdown (#pannefacebook) et #Instagramdown.



"Où allons-nous publier nos photos de tartes ?", s'est inquiétée une utilisatrice, en référence à la fête de Thanksgiving que célèbrent jeudi les Américains.



Selon le site Downdetector, qui répertorie des pannes de différents services internet, des usagers de toutes les plateformes de Facebook ont vu de premières difficultés apparaître aux alentours de 13h45 GMT. Comme souvent dans ce genre de pannes, différentes régions du monde semblaient touchées de façon aléatoire. Facebook revendique 2,45 milliards d'utilisateurs actifs mensuels sur l'ensemble de ses plateformes.