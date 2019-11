Les Belges à l'étranger - Première titularisation cette saison et succès pour Proto avec la Lazio en Europa League

(Belga) Silvio Proto a été titularisé pour la première fois de la saison dans les cages de la Lazio de Rome, jeudi en Europa League, face au CFR Cluj (1-0) dans le groupe E lors de la 5e journée de la phase de poules. Si le portier belge a gardé ses filets inviolés, les Romains ont surtout conservé l'espoir d'une qualification pour les seizièmes de finale en l'emportant face aux Roumains. La Lazio, troisième (6 points), revient à trois unités de son adversaire du jour qui occupe la deuxième position. Le Celtic, premier avec 13 unités, est assuré de terminer en tête du groupe après sa victoire à domicile, sans Boli Bolingoli, face à Rennes (3-1). Les Français sont derniers avec une seule unité.

Dans le groupe A, Dudelange, entraîné par Bertrand Crasson, a perdu toutes ses chances de qualification pour le prochain tour en s'inclinant à domicile face à l'APOEL Nicosie (0-2). La deuxième place, occupée par les Chypriotes (7 points), n'est, en effet, désormais plus accessible pour les Luxembourgeois (3 unités). Six Belges étaient au coup d'envoi de cette rencontre dans le camp local: Antoine Bernier, Thibault Lesquoy, Charles Morren, Kobe Cools, Sabir Bougrine et Mohamed Bouchouari. Les deux derniers cités ont été remplacés respectivement à la 54e et à la 61e. Qarabag, troisième avec 4 points et battu (2-0) par le leader incontestable du groupe le FC Séville (15 points), est également éliminé.