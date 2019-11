Prévisions météo: coup de FROID à partir de ce week-end

Mercredi, le temps restera probablement froid et brumeux et froid en basse et moyenne Belgique tandis qu'en Ardenne, le soleil devrait être présent et le temps un peu plus doux. A l'aube, les gelées seront répandues. En cours de journée, on notera des maxima compris entre 2 et 5 degrés. Temps calme à nouveau.