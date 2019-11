De lourdes peines pour les conspirateurs d'un attentat déjoué à Melbourne

(Belga) Deux hommes qui avaient participé à un complot terroriste déjoué en 2016 à Melbourne ont été condamnés vendredi à 28 ans de prison par la Cour Suprême de l'État de Victoria, dans le sud de l'Australie.

Ahmed Mohamed, 27 ans, et Abdullah Chaarani, 29 ans, avaient prévu de faire exploser des bombes et de décapiter des personnes le jour de Noël sur une importante place de Melbourne, deuxième ville d'Australie. Un troisième homme, Hamza Abbas (24 ans), également lié au projet d'attentat, a été condamné à 16 ans de prison. Le jugement souligne que les faits sont une "attaque contre les valeurs fondamentales" de la société australienne, a rapporté la chaîne nationale ABC. Pendant les audiences, Ahmed Mohamed, qui a émigré d'Egypte alors qu'il était enfant, a déclaré à la cour qu'il avait rejoint le projet d'attentat parce que l'organisation terroriste Etat islamique était "cool", selon ABC. Il aurait changé d'avis depuis et a admis avoir fait preuve de lâcheté. Un quatrième individu, Ibrahim Abbas (25 ans), le frère de Hamza, purge déjà une peine de prison de 24 ans pour son rôle de leader dans l'affaire. Il voulait notamment équiper son frère d'une ceinture explosive. (Belga)