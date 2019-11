Le volcan Popocatepetl est entré en éruption au Mexique

Le volcan Popocatepetl, situé à environ 55 kilomètres de Mexico, est entré en éruption jeudi, propulsant une colonne de cendres au dessus du cratère. Une éruption de lave impressionnante a été observée quelques heures plus tard.

Ce volcan, qui s'élève à environ 3.900 mètres au-dessus du niveau de la mer, est avec le Popocatepetl, d'une altitude de 5.500 mètres et situé à 80 kilomètres de Mexico, l'un des deux volcans actifs que compte le Mexique. C’est le deuxième sommet du Mexique et le cinquième d’Amérique du Nord. Il est entré en activité en 1994 et a connu une forte explosion en 2000 qui avait nécessité l'évacuation des populations environnantes.