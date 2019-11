Le centre-ville d'Arlon fermé à la circulation à cause d'une manifestation de zadistes pourtant reportée

Trois jours avant le lancement de la 25e conférence des Nations Unies sur le Climat à Madrid, une 4e grève mondiale pour le climat aura lieu ce vendredi dans une centaine de pays. En Belgique, plusieurs actions sont prévues. Des opposants à la ZAD de la Sablière à Arlon avaient choisi cette date pour protester. Dans la crainte de se voir expulsés, les zadistes avaient lancé un appel à la mobilisation de la population sur le site.

Parallèlement, une marche pour la lutte des territoires devait avoir lieu demain après-midi dans le centre du chef-lieu. Des tensions naissant et les autorités craignant que la manifestation dérape, les zadistes ont préféré annuler. Or la ville d'Arlon n’en a pas été informée officiellement. Elle maintient donc ses mesures prévues pour encadrer la manifestation. La police donne l’interdiction de stationner dans bon nombre de rues situées sur et à proximité du parcours de la marche, pour éviter tout risque de dégradation si la manifestation a lieu, et dégénère. Un arrêté de police interdit également de se promener le visage masqué, ainsi que tout rassemblement de plus de 5 personnes en dehors du parcours de la manifestation.