La campagne Bob a débuté dans la zone de police Boraine: "La plupart pense que l'on ne contrôle que l'alcool"

Aujourd'hui, c'est le début de la campagne Bob. Officiellement, les contrôles commencent à 22 heures. Toutefois, la zone de la police Boraine a décidé de s'y prendre un peu plus tôt...

Pour le début de la campagne Bob, la zone de la police Boraine a décidé d'effectuer les contrôles dès le matin.

C'est notamment le cas, rue des pâturages à Noirchain. Il ne faut pas attendre très longtemps avant de tomber sur un conducteur sous influence d'alcool. Le responsable du service circulation routière - zone de police Boraine, Bertrand Caroy contrôle un conducteur déjà positif à 10h30. "Ce n'est que le début de la journée et vous êtes déjà positif ? ", demande Bertrand Caroy au conducteur.

Mais en posant d'autres de questions, il découvre que le conducteur en question roule régulièrement sous influence d'alcool. "Quand on pose la question au conducteur s'il a consommé, directement il reconnaît avoir consommé des canettes à son domicile à partir de 10 heures du matin. Quand on va plus loin dans les questions, il nous dit qu'il consomme de l'alcool tous les jours et il continue à conduire. Donc il reconnaît consommer mais ce n'est pas pour ça qu'il va éviter de prendre le volant", nous raconte-t-il.

Ce conducteur n'est pas le seul à être contrôlé positif ce matin. Une patrouille a intercepté un véhicule suspect. L'automobiliste est en défaut d'assurance mais surtout une odeur de cannabis émane du véhicule. "Vous consommez des matières stupéfiantes ?", demande Bertrand Caroy. "Jamais. Juste de temps en temps", répond le deuxième conducteur. Pourtant le résultat est sans appel. "On se rend compte qu'au niveau des stupéfiants le conducteur se trouve sous l'influence de plusieurs choses. On voit le THC donc le cannabis, il réagit aussi faiblement à la méthamphétamine et aux amphétamines", nous explique le responsable du service circulation routière - zone de police boraine.

Cette année, la campagne Bob vise la conduite sous influence d'alcool mais aussi de drogue. C'est une vraie problématique pour la zone de police. "La plupart des personnes pense que l'on ne contrôle que l'alcool, c'est ça le danger. Ils se disent pouvoir conduire sous l'influence du cannabis ou autres. Mais pour la personne qui consomme du cannabis, les réflexes sont plus les mêmes donc il est très important pour la police de procéder à ce type de contrôle", nous apprend Bertrand Caroy.

Heureusement, de nombreux conducteurs ont été contrôlés négatifs. Il souligne l'importance de ces contrôles. "Il faut les faire parce qu'il y a des gens qui circulent en étant alcoolisés, ça peut être dangereux pour les autres et pour nous", nous dit un conducteur. "Il faut être très attentif à sa santé et puis au danger qu'on peut occasionner aux autres", en raconte un autre. "Je prévois toujours si je dois sortir je prévois le taxi pour leur retour", nous explique un passager.

Entre le 1er janvier et le 31 octobre, le service circulation de la zone de police Boraine a dressé 510 procès-verbaux pour conduite sous influence d'alcool et 301 procès-verbaux pour conduite sous influence de stupéfiants.