Des premiers voyageurs de Thomas Cook remboursés

(Belga) Le Fonds de garantie voyages a remboursé vendredi une première série de voyageurs qui avaient été touchés par la faillite de Thomas Cook fin septembre. "Les premiers paiements d'un montant total de 123.000 euros ont été versés", a précisé Mark De Vriendt, directeur du Fonds.

Au total, 83.000 voyageurs ont été touchés par la faillite de Thomas Cook en Belgique. Quelque 13.000 passagers avaient dû être rapatriés. Les autres avaient vu leur projet de voyage annulé. Les personnes lésées ont pu remplir une demande d'indemnisation auprès du Fonds de garantie. Environ 22.000 dossiers ont été reçus. "Les premiers paiements sont encore limités mais les montants vont croître ces prochaines semaines et mois", explique M. De Vriendt. Les dossiers sont examinés de manière chronologique sur base de la date de départ et le Fonds devrait les avoir tous traités sur une durée de six mois. Le Fonds avait estimé précédemment que la faillite de Thomas Cook coûterait plus de 30 millions d'euros. Ce montant comporte les indemnisations des voyageurs touchés par la faillite, le paiement des hôtels à l'étranger et les frais de rapatriement.