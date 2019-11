Le marché de Noël est officiellement ouvert, "Namur en fête" peut commencer

(Belga) Le marché de Noël de Namur est officiellement ouvert au public depuis 14h00 vendredi. De quoi sonner le coup d'envoi de l'opération "Namur en fête", dans le cadre de laquelle de nombreuses animations seront proposées jusqu'au 5 janvier.

La disparition de la grande roue n'empêchera par Namur de célébrer dignement les fêtes de fin d'année. Le marché de Noël comporte une centaine de chalets sur la place d'Armes et la place de l'Ange. Concerts, chorales, groupes folkloriques et fanfares animeront aussi les rues du centre, alors que le Père Noël sera présent en personne les 14, 21 et 25 décembre. Comme à l'accoutumée, une patinoire est accessible sur la place de l'Ange jusqu'au 5 janvier. Manèges, carrousels et animations foraines seront aussi proposés rue de Fer du 6 décembre au 5 janvier. "L'horloger de Noël", un spectacle proposé par les Nocturnales, prendra place dans la cathédrale Saint-Aubain du 21 au 23 décembre. Enfin, le traditionnel feu d'artifice sera tiré le 31 décembre à minuit, au confluent de la Sambre et de la Meuse. Les commerces, qui promettent des décors magiques, seront exceptionnellement ouverts les dimanches 15 décembre, 22 décembre et 5 janvier de 13h00 à 18h00, ainsi que le vendredi 20 décembre jusqu'à 20h00. (Belga)