Pérou: la cheffe de l'opposition Keiko Fujimori sort de prison

(Belga) La cheffe de l'opposition péruvienne Keiko Fujimori est sortie de prison vendredi après treize mois de détention provisoire, en application d'une décision annoncée lundi par la Cour constitutionnelle, a constaté l'AFP.

"J'ai vécu l'événement le plus douloureux de ma vie", a déclaré Mme Fujimori en quittant sa prison à Lima, accueillie par son mari et par un groupe de sympathisants. Keiko Fujimori, 44 ans, était détenue depuis le 31 octobre 2018 dans le cadre du scandale Odebrecht, du nom d'un géant brésilien du bâtiment, qui a reconnu avoir versé des pots de vins à de nombreux dirigeants politiques latino-américains, dont quatre anciens présidents péruviens. La Cour constitutionnelle, la plus haute instance judiciaire péruvienne, avait ordonné lundi sa remise en liberté en précisant que cette décision ne concernait pas le fond de l'affaire, qui fait toujours l'objet d'une enquête judiciaire. Keiko Fujimori, cheffe du parti Fuerza Popular (droite populiste), est accusée d'avoir reçu des fonds d'Odebrecht pour sa campagne électorale de 2011. Le parti de Keiko Fujimori était redevenu la première force politique du pays à la faveur des élections de 2016. Mais il n'a cessé depuis de perdre du terrain, déjà marqué par les deux défaites successives de Mme Fujimori au second tour des élections présidentielles de 2011 et 2016. Des élections législatives anticipées ont été convoquées pour le 26 janvier par le président Martin Vizcarra, après la dissolution du Parlement le 30 septembre, dans le cadre de sa croisade anti-corruption. Il a notamment fait ratifier par référendum en 2018 une réforme qui prévoit que les députés actuels ne pourront pas être réélus lors des prochaines législatives. (Belga)