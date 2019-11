Un samedi après-midi très ensoleillé

(Belga) Le temps sera calme et sec avec beaucoup de soleil ce samedi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. En fin d'après-midi, quelques champs de nuages élevés en provenance de la France déborderont sur le pays. Malgré le soleil, les maxima ne dépasseront pas les 3 à 8 degrés. Le vent sera généralement faible d'est.

Samedi soir et durant la nuit, la nébulosité augmentera à partir du sud. Les minima seront compris entre -4 degrés dans les Hautes Fagnes à +3 degrés en bord de mer. Le vent deviendra modéré d'est, tournant au nord-est. Dimanche, le temps sera très nuageux à couvert avec un peu de neige ou de neige fondante au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Dans les autres régions, le temps restera sec avec progressivement quelques éclaircies. Maxima entre 0 degré sur les hauteurs ardennaises et 6 degrés à la mer. Un vent modéré de nord-est se lèvera et faiblira un peu en début de soirée. Durant la nuit de dimanche à lundi, il fera assez nuageux mais le temps restera sec sur la plupart des régions. Sur le sud du pays, un peu de neige ou de neige fondante pourra encore tomber durant les premières heures. En région côtière, le risque d'une averse augmentera. Les minima seront compris entre -4 degrés en Hautes Fagnes et +4 degrés à la mer, où le vent sera modéré à assez fort de nord. (Belga)