Les épandeuses étaient sur les routes wallonnes cette nuit: "Vu les prévisions météo annoncées, elles pourraient ressortir toute la semaine"

Avec les conditions météo que nous connaissons, les épandeuses étaient de sortie la nuit dernière. Les camions de déneigement pourraient reprendre du service ce soir. Pour le RTL INFO 13h, Mathieu Langer est à la régie des routes de Ciney pour faire le point sur la situation.

"Les épandeuses sont déjà sorties cette nuit et vu les prévisions météo annoncées pour la semaine à venir, elles pourraient ressortir toute la semaine", explique Stéphane Dupont, chef de district au Service Public de Wallonie, au micro de Mathieu Langer.

Comment est prise la décision de faire partir les épandeuses sur les routes wallonnes ? "L'alerte est donnée par le centre Perex avec un outil météo route qui coordonne toutes nos stations météo disséminées sur l'ensemble du réseau routier régional wallon. On a des prévisions à 16h ou 19h pour pouvoir prévoir nos équipes pendant la nuit, mais nos logiciels et le centre Perex veillent pour nous. En cas de risque de verglas, on nous rappelle et on peut prendre des décisions, voire envoyer nos équipes."

Les épandeuses pourraient donc reprendre du service cette nuit. "Ce soir, si on fait un épandage préventif, environ 7 à 8 épandeuses seront de sortie. Si on fait un épandage curatif voire même en déneigement, on peut compter jusqu'à 13 épandeuses et 11 camions tracteurs de déneigement."

Le hangar de stockage de sel de Ciney, où se trouve notre journaliste Mathieu Langer, peut stocker près de 2.500 tonnes de sel.