Un magnifique but de Kevin De Bruyne n'aura pas permis à Man City de gagner à Newcastle

(Belga) Manchester City a concédé son 2e partage de la saison en Premier League lors de son déplacement à Newcastle (2-2) samedi en début d'après-midi. après 14 rencontres, les Cityzens possèdent 29 points restent à 8 longueurs de Liverpool qui accueille Brighton samedi après-midi. Consolation pour les hommes de Guardiola, ils avaient perdu l'an dernier lors de leur venue à Saint James Park.

Raheem Sterling a ouvert le score sur une passe de David Silva après 22 minutes. Trois minutes plus tard, le marquoir indiquait 1-1 après un tir imparable de Jetro Willems. A la 82e, De Bruyne pensait bien s'offrir le but de la victoire en décochant un frappe superbe à distance, son 4e but de la saison qui s'ajoute à ses 9 assists. Là encore, les hommes de Steve Bruce n'ont pas baissé les bras. Ils étaient récompensés à la 88e par l'égalisation signée Jonjo Shelvey. Avec ce 16 point enlevé de peu, Newcastle pointe au douzième rang. (Belga)