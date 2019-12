Une bonbonne de gaz à l'origine d'une explosion place du Martyr à Verviers

Une explosion s'est produite dimanche vers 04h15, place du Martyr à Verviers, a indiqué sur place Quentin Grégoire, chef de corps de la zone de secours 4, Vesdre Hoëgne et Plateau. On ne déplore aucune victime.



Un bonbonne de gaz en flammes est à l'origine de l'explosion qui a eu lieu vers 04h15, dans le bâtiment qui abritait anciennement le café "Au Globe", explique sur place le major Grégoire, précisant qu'il n'y a pas de victime à déplorer. Deux déflagrations ont été signalées lors de l'appel aux secours. "Seul le bâtiment où s'est produite l'explosion est touché. Si les dégâts matériels sont importants, la structure de l'immeuble n'a pas bougé", indique le chef de zone. Au total, 27 pompiers, issus des postes de Verviers, Pepinster et Welkenraedt ont été mobilisés.

La police, qui est sur place également, doit encore décider si un expert sera mandaté sur les lieux pour déterminer avec précision l'origine du sinistre.