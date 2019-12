Le temps dimanche: vigilance orange dans 3 départements du Sud-Est

Le temps dimanche sera marqué par de fortes pluies et des orages présentant des risques d'inondations et de crues dans trois départements du Sud-Est placés en vigilance orange: le Var, la Drôme et le Vaucluse.

Les pluies se renforceront dans la nuit de samedi à dimanche, en vallée du Rhône. Dimanche matin, elles se décaleront sur les Préalpes et l'ouest de la Provence, avec des averses orageuses sur la Côte d'Azur.

L'après-midi, les précipitations se généraliseront à l'est du Rhône, avec rapidement des cumuls conséquents en Provence.

Dans le Vaucluse, on attend jusqu'à 80 mm, avec un risque de ruissellement significatif.

Les précipitations seront de l'ordre de 60 à 80 mm sur l'ensemble du département, localement de 100 à 120 mm.

Dans le Var, les pluies commenceront dès dimanche matin, avec un fort risque d'orages en fin d'après-midi.

Sur l'ensemble de l'épisode, on attend de 60 à 80 mm sur le département, localement de 120 à 150 mm voire davantage sur l'est du département.

Il neigera sur les Alpes, à partir de 1.400 à 1.600 m sur les Alpes du Sud, de 800 à 1000 m sur les Alpes du nord, localement 600 m en Haute Savoie. On attend jusqu'à 50 cm par endroits.

Il neigera plus faiblement sur les Vosges et le Jura, à partir de 1000 m. Sur la Côte d'Azur, le vent d'est à sud-est soufflera modérément, jusqu'à 70 km/h. En soirée ce temps très pluvieux et venteux se décalera sur les départements frontaliers, puis en Italie dans la nuit de dimanche à lundi.

Sur le quart nord-est du pays, la perturbation donnera des pluies faibles à modérées le matin, parfois mêlées de neige de l'Ile-de-France à la Lorraine.

Dimanche après-midi, les précipitations faibliront pour faire place à la neige sur les départements proches de l'Allemagne; on attend 2 à 5 cm des Ardennes à la Moselle, localement jusqu'à 10 cm sur les hauteurs.

Sur les Hauts-de-France le matin, puis sur la Bretagne et les Pays de la Loire l'après-midi, le temps sera nettement plus sec malgré quelques ondées possibles sur le littoral de la Manche. Un vent de nord-est modéré renforcera la sensation de froid.

Le temps sera plus doux, mais sous un ciel très nuageux en Nouvelle Aquitaine avec parfois quelques averses, voire un peu de neige dimanche soir sur le Limousin dès 400 m.

Il neigera faiblement et par intermittence sur les Pyrénées dans l'après-midi et en soirée, à partir de 1.200 à 1.500 m d'ouest en est.

En Occitanie, le ciel sera plus variable, avec un léger vent d'ouest, et un mistral modéré dimanche soir en vallée du Rhône.

Les températures minimales varieront entre -1 et 5 degrés du Nord-Est à la pointe bretonne et au Massif central, de 5 à 11 degrés plus au sud. Les maximales oscilleront entre 3 et 8 degrés sur la moitié nord, 7 et 15 au sud, 16 à 18 degrés en Corse.