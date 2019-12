Une personne blessée à la suite d'un incendie à Etterbeek dimanche matin

(Belga) Les pompiers de Bruxelles ont été appelés dimanche vers 07h15 pour un incendie au troisième étage d'un immeuble situé avenue de la Chasse à Etterbeek, a indiqué Walter Derieuw, porte-parole du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente (SIAMU) de Bruxelles. Le locataire de l'appartement sinistré a été intoxiqué et emmené vers l'hôpital. Les dégâts sont importants.

"A notre arrivée, l'incendie était pleinement développé. Le feu a pris au troisième étage de l'immeuble puis au grenier. Ces deux étages sont détruits et il y a des dégâts des eaux au deuxième étage", a expliqué Walter Derieuw. "Les habitants ont évacué les lieux spontanément avant notre arrivée et le locataire du troisième étage, intoxiqué par les fumées, a été emmené à l'hôpital. Les pompiers sont parvenus à éviter que le feu ne se propage aux bâtiments voisins, mais les habitants d'à côté ont tout de même été examinés par le médecin du SMUR. L'un d'eux, légèrement intoxiqué, a reçu de l'oxygène", a-t-il précisé. "L'incendie est accidentel et les dégâts sont importants. Une bâche a été posée sur le toit pour éviter plus de dégradations encore", a indiqué Walter Derieuw. Au total, vingt-cinq hommes et femmes du feu sont intervenus sur les lieux de cet incendie. (Belga)