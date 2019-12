Marion Cotillard: jouer dans "Annette" de Leos Carax était "un défi"

"Suis-je à la hauteur du défi de ce rôle?": Marion Cotillard s'est posé la question avant d'accepter le rôle d'une chanteuse d'opéra dans "Annette", le nouveau film du cinéaste français Leos Carax, attendu en 2020.

"J'ai lu le scénario, j'ai trouvé l'histoire au-delà de singulière, profonde et palpable: il y a ce génie poétique et cette folie qu'il y a dans les projets de Léo Carax", a expliqué l'actrice française samedi, pendant le festival du film de Marrakech (Maroc).

"Je n'ai pas dit oui tout de suite (...), j'avais des questions à me poser comme +suis-je à la hauteur du défi de ce rôle?+. La réponse n'était pas positive mais je me suis dit que j'irais quand même", a-t-elle confié pendant une rencontre avec le public. Car l'actrice "aime relever les défis", note-t-elle.

Dans cette comédie musicale lyrique, Marion Cotillard joue aux côtés de l'acteur américain Adam Driver (Star Wars, The Report, Marriage story....).

Pour celle qui a notamment tourné avec Christopher Nolan, Ridley Scott, James Gray ou les frères Dardenne, "la chose la plus importante, c'est de travailler avec des gens complétement habités par ce qu'ils font".

"Je me suis longtemps défendu d'avoir le goût du défi (...). Mais quand je vois ce que je fais, en fait, je dis +non+ quand je ne sens pas assez de défi", a poursuivi l'actrice oscarisée pour son incarnation d'Edith Piaf dans "La Môme".

Aussi, son rôle le plus difficile a été Lady Macbeth dans "Macbeth" de Justin Kurzel: "techniquement, cela semblait insurmontable de jouer, en vieil anglais, un Shakespeare non adapté, dit-elle. J'ai toujours su que j'interpréterais ce rôle un jour mais je pensais que ce serait sur scène et en français (...). Le faire en anglais, c'était un pression énorme".

"Quand j'étais petite et que je rêvais d'être actrice, les acteurs qui me fascinaient étaient des acteurs +caméléon+ qui pouvaient passer d'un rôle à l'autre sans qu'on les reconnaisse", s'est souvenu Marion Cotillard.

Son film préféré? "Inception" de Christopher Nolan, où elle joue avec Leonardo DiCaprio. Elle n'a "pas tout compris au scénario", mais le metteur en scène "avait réponse à tout", et pour elle, travailler avec Leonardo DiCaprio était un "rêve".

Marion Cotillard a déjà joué dans un film musical, "Nine", de Rob Marshall (2009), avec Daniel Day Lewis, Nicole Kidman, Sophia Loren et Penelope Cruz.

Le festival du film international de Marrakech (FIFM) accueille pour sa 18e édition une douzaine de "conversations" avec des grands noms comme le cinéaste français Bertrand Tavernier ou l'acteur américain Robert Redford.