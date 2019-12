Ilias, 61 ans, a disparu à Sambreville: l'avez-vous vu?

A la requête du Parquet de Namur, la police nous demande de diffuser l'avis suivant.

Entre le vendredi 29 à 18h00 et le samedi 30 novembre 2019 à 15h00, Ilias VRIONIS, un homme âgé de 61 ans, a quitté son domicile situé rue de Velaine à Sambreville, sur son vélo vert de marque Dunlop.

Depuis, il ne s'est plus manifesté.

Monsieur VRIONIS mesure 1m85 et est de corpulence normale. Il a des cheveux bruns et blancs.

Au moment de sa disparition, il était vêtu d'une longue veste grise, d'un bonnet noir de marque Nike et de bottes noires.

Si vous avez vu Ilias VRIONIS ou si vous connaissez l'endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800/30300.

Vos témoignages peuvent aussi parvenir par mail : avisderecherche@police.belgium.eu.

Cet avis peut être consulté sur le site www.police.be.