L'heure d'un duo Magnette/de Wever a-t-elle sonné?

Pour l'Open Vld et le CD&V, l'heure d'un duo Paul Magnette-Bart De Wever semble avoir sonné. "Le gouvernement arc-en-ciel est mort. Il faut une initiative sur une base commune" des présidents du PS et de la N-VA, a ainsi affirmé, sur le plateau de 'C'est pas tous les jours dimanche', Eric Van Rompuy (CD&V).



Selon ce dernier, la note de Paul Magnette, ou du moins les éléments qui en ont fuité, reste "imbuvable" et manque surtout de chiffres. "Il est important que de Wever aille au front et dise ce qu'il veut vraiment. Envoyer de Wever seul, ça aboutirait au même problème que Mr Magnette. Le PS et la N-VA doivent se parler et essayer de s'entendre. Et prendre l'initiative sur une base commune", a indiqué Eric Van Rompuy.

Il faut des gens responsables.

Pour Christian Leysen, député fédéral Open Vld, ce duo pourrait être la solution pour apporter une solution d'avenir au pays. "On a perdu beaucoup de temps avec des gens qui ont essayé de soigner leur image soit à l'intérieur de leur parti envers leur électorat. Il faut des gens responsables et je crois que c'est mieux en équipe que de répéter ce qu'on a eu avec Magnette", a-t-il souligné.

La semaine passée, l'Open Vld, par la voix du ministre flamand des Affaires intérieures Bart Somers, avait pourtant semblé se distancier de la N-VA, estimant que les nationalistes flamands ne voulaient pas prendre part à un gouvernement fédéral. "Même un aveugle pourrait le voir. Ils ne veulent juste pas se mouiller", avait déclaré M. Somers sur VTM.