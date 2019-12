Les tickets pour les matches des Diables en vente dès mercredi

(Belga) La deuxième phase de la vente des tickets pour l'Euro 2020 de football s'ouvre mercredi, le 4 décembre (jusqu'au 18 décembre) alors que le tirage au sort a désigné samedi la Finlande comme troisième adversaire des Diables Rouges avec la Russie et le Danemark dans le groupe B. Le calendrier complet a ainsi pu être élaboré. Priorité aux membres du Fanclub 1895 côté belge. Dans le plus petit stade de l'Euro, Copenhague, le bloc belge sera de 5.000 places face au Danemark le 18 juin.

Quelque 2,5 millions de billets pour cet Euro sont vendus directement aux supporters (soit 82% des places disponibles). Un premier lot mis en vente auprès du grand public comprend 1,5 million de billets, soit 50 % de plus que pour l'Euro 2016. 960.000 billets seront disponibles dès mercredi pour les supporters des équipes participantes, soit 20 % de plus qu'en 2016. La fédération belge (RBFA) a rappelé les règles pour la vente des tickets aux supporters des Diables Rouges. "A partir du 4 décembre, le Fanclub 1895 donnera la priorité aux supporters ayant accumulé le plus de points depuis la création du fanclub en 2012", peut-on lire sur son site. "La vente des tickets est prise en charge par l'UEFA. Les prix et le nombre de billets disponibles pour les supporters belges varient d'un stade à l'autre. Il est certain que pour chaque match entre 5.000 et 12.000 tickets seront mis à la disposition de nos supporters. Seuls les membres du Fanclub 1895 peuvent acheter leur tickets dans les blocs de supporters belges". La Belgique jouera le 13 juin contre la Russie et le 22 juin contre la Finlande au stade de Saint-Petersbourg (61.000 places) et le 18 juin donc contre le Danemark au Parken Stadium de Copenhague (38.000 places). "En Russie nous aurons le même système que pendant la Coupe du monde 2018", une sorte de visa délivré aux étrangers munis d'un billet pour un match, a expliqué Martin Kallen, en charge de l'organisation pour l'UEFA. La première vague commerciale l'été dernier a suscité "une très forte demande, chiffrée à plus de 19 millions" alors que seulement 1,5 million de billets ont été mis en vente et écoulés sur les 3 millions prévus au total, avait indiqué Philippe Margraff, directeur commercial de l'UEFA, la semaine dernière. D'autres billets sont réservés à la vente pour les supporters des équipes qualifiées via les barrages qui vont se dérouler le jeudi 21 mars et le mardi 31 mars 2020. Un autre tirage au sort aura lieu le mercredi 1er avril si nécessaire. La fréquentation totale des stades atteindra 3 millions de personnes. Pour cet Euro organisé dans douze villes d'Europe, les billets les plus abordables coûtent 30 euros à Bakou, Bucarest et Budapest, et 50 dans les autres villes hôtes. (Belga)