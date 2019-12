Des tigres avaient échappé à la mort dans un voyage d'HORREUR: ils ont été recueillis en Espagne

Cinq des neuf tigres ayant échappé à la mort après un voyage d'horreur à travers l'Europe sont partis samedi soir pour l'Espagne, a annoncé le zoo de Poznan qui les a accueillis et soignés.



Les fauves destinés à un zoo en Russie avaient été secourus fin octobre en Pologne alors qu'ils se trouvaient à bord d'un camion italien bloqué à la frontière polono-bélarusse. "Les tigres sont partis. Nous sommes très heureux de savoir qu'ils arriveront à destination dans 24 ou 30 heures", a dit la porte-parole du zoo de Poznan, Malgorzata Chodyla.



Ils seront accueillis au refuge de grands félins Primadomus à Villena, dans la province d'Alicante, géré par l'association néerlandaise AAP (Animal Advocacy and Protection), qui organise également leur voyage, selon la porte-parole du zoo Malgorzata Chodyla.

"Tout s'est déroulé en sécurité"

Leur départ a été précédé par quelques moments de stress, car deux tigres n'ont pas voulu s'endormir, ignorant les somnifères qui leur avaient été administrés. "Quand toute l'équipe entre dans l'enclos pour emporter le tigre et celui-ci soudain lève la tête, cela devient un peu tendu. Mais tout s'est déroulé en sécurité", a dit Mme Chodyla à l'AFP. Elle a précisé que le camion était chauffé et que les tigres avaient assez de place dans leurs cages pour changer de position.

Fin octobre, dix tigres devaient être transportés d'Italie au Daguestan en Russie, mais après quatre jours de voyage leur camion avait été arrêté à la frontière entre la Pologne et le Bélarus, les douanes de ce pays jugeant insuffisants les documents présentés par les conducteurs.

Les tigres, avec leurs excréments collés à la peau, sont épuisés et affamés.

Lors de cet arrêt de quatre autres jours à la frontière, un tigre est mort. Fin octobre, les tigres ont été pris en charge par des zoos polonais, dont sept par l'établissement de Poznan. Bien nourris et soignés par des experts, ils se sont progressivement rétablis et cinq ont été jugés aptes à supporter le voyage vers l'Espagne.



Il a fallu du temps, car les fauves avaient été transportés dans des conditions extrêmes. "Nos employés ont découvert sur place un vrai cauchemar. Les tigres, avec leurs excréments collés à la peau, sont épuisés et affamés, notre vétérinaire estime que leur état est effroyable", avait alors raconté le zoo sur Facebook.



Entre-temps le parquet polonais a inculpé le vétérinaire du passage frontalier de Koroszczyn pour manquements à ses obligations. Plus tôt, les deux chauffeurs italiens, ainsi que l'organisateur russe ont été inculpés pour maltraitance animale.