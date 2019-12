Prévisions météo: quel temps après les chutes de neige dans l'Est du pays?

Notre météorologue David Dehenauw l'avait annoncé ce samedi: la neige est tombée ce dimanche dans l'Est du pays. Elle a même atteint la province de Namur, en témoigne la photo envoyée par un témoin via le bouton orange Alertez-nous. "Première chute de neige à Bièvre cette année", nous a-t-il écrit.

Avertissement jaune sur trois provinces

Face à la baisse du mercure et les chutes de neige et de neige fondante, l'Institut royal météorologique (IRM) a émis un avertissement jaune pour les provinces de Liège, du Luxembourg et de Namur jusqu'à ce dimanche 23h. La cible: les conditions glissantes.

Un voile blanc dans l'Est

Pour ce dimanche à 21h, quelques centimètres de neige vont recouvrir une partie de la Wallonie. Voici les indications de l'IRM:

Dans la province de Liège, au-dessus de 500 m: 2 à 3 cm de neige au sol.

Dans le province de Luxembourg au-dessus de 500 m: 2 à 3 cm de neige au sol.

En Lorraine belge: d'abord 3 à 4 cm de neige, plus tard de la neige fondante.

Dans la province de Namur: principalement de la neige fondante.

La neige va-t-elle tenir dans l'Est? Samedi soir, David Dehenauw donnait ses prévisions pour la nuit de dimanche à lundi: "Il y aura encore peut-être localement quelques centimètres pour arriver à un total de 5 à 8 ou 10 cm. Ça se limite à la province du Luxemboug, la vallée du Viroin et peut-être le sud de Liège, mais pas vraiment le signal de Botrange".

Pour la nuit à venir, l'IRM annonce quelques faibles averses sont attendues dans l'extrême ouest et le nord-ouest du pays depuis la mer du Nord. Ailleurs, le temps sera généralement sec avec des nuages bas et quelques éclaircies. Localement, du brouillard givrant pourra se former. Minima de -3 ou -4 degrés en Hautes Fagnes, autour de 0 degré dans le centre et de +5 degrés à la mer. Vent faible de nord puis de secteur ouest.

Les prévisions pour la semaine à venir

Lundi, après dissipation du brouillard (givrant) et des nuages bas, le ciel sera partiellement nuageux avec le risque de quelques averses isolées dans le nord du pays. En Ardenne, la grisaille pourra persister toute la journée. Maxima de +1 ou +2 degrés en Hautes Fagnes à 8 degrés à la côte. Vent faible à modéré d'ouest à nord-ouest.



La nuit de lundi à mardi, le ciel sera hésitant entre éclaircies parfois larges et champs de nuages bas. Risque de brumes ou de bancs de brouillard givrant. Minima de -1 à +3 degrés en fonction des éclaircies. Vent faible de nord-ouest puis de direction variable.

Mardi, la journée débutera avec de nombreux nuages bas dans la moitié sud-est, pouvant limiter la visibilité sur le relief. Ailleurs, dans les éclaircies, quelques bancs de brouillard pourront se former à l'aube. Localement, du givre n'est pas exclu. Le soleil devrait rapidement revenir en Haute Belgique tandis que le ciel restera ou deviendra assez nuageux ailleurs. Les maxima se situeront entre 4 et 8 degrés, sous un vent généralement faible de direction variable.

Mercredi, des nuages bas et bancs de brouillard seront d'abord bien présents en Flandre, avec un risque de formation de givre. Ailleurs, le temps sera ensoleillé. Dans la courant de la journée, les éclaircies gagneront lentement le nord et l'ouest du territoire. Les maxima seront compris entre 2 et 7 degrés, sous un vent faible à localement modéré de secteur est.