Lukaku et l'Inter bondissent en tête de Serie A, Leya Iseka buteur avec Toulouse

(Belga) L'Inter n'a pas laissé passer sa chance et s'est emparé de la tête du classement de Serie A dimanche après-midi lors de la 14e journée. L'équipe de Romelu Lukaku a battu la SPAL 2-1 et compte désormais un point d'avance sur la Juventus, tenue en échec (2-2) quelques heures plus tôt contre Sassuolo. Intenable en semaine face au Slavia Prague en Ligue des Champions, 'Big Rom' a une nouvelle fois disputé 90 minutes pour les 'Nerazzurri'.

Auteur d'une très bonne première période, l'Inter a fait la différence grâce à Lautaro Martinez. L'attaquant argentin a planté un doublé (16e et 41e) et permis aux siens de rentrer aux vestiaires avec une marge rassurante. La Spal a relancé le suspense juste après la pause sur un exploit individuel de Mattia Valoti (50e) mais n'est pas parvenue à recoller au score. La semaine prochaine, l'Inter (37 pts) recevra l'AS Rome tandis que la Juventus jouera sur la pelouse de la Lazio (3e, 30 pts). Cette dernière s'est imposée aisément 3-0 contre l'Udinese ce dimanche sans Silvio Proto, sur le banc, et Jordan Lukaku, absent. Le meilleur buteur du championnat Ciro Immobile a notamment marqué deux buts pour porter son total à 17 réalisations. En Premier League anglaise, Wolverhampton a pris un point à domicile face à Sheffield United (1-1) dans un duel qui valait la 6e place. Leander Dendoncker a disputé toute la rencontre pour les Wolves, menés au score sur un but de Lys Mousset mais capables d'égaliser grâce à Matt Doherty (64e). Au classement, Wolverhampton est 6e avec 20 points après 14 journées de championnat. En Ligue 1 française, Aaron Leya Iseka a signé son deuxième but cette saison sous les couleurs de Toulouse mais n'est pas parvenu à éviter la défaite 2-1 des siens face à Nantes. Réduit à dix depuis la 23e minute, le TFC a pris deux buts par l'intermédiaire de Touré (43e) et Blas (53e) avant de réagir en fin de match. Leya Iseka est monté au jeu à quinze minutes du terme et a transformé un penalty à la 90e+7. Trop tard pour revendiquer quoi que ce soit. Au classement, Toulouse reste dernier avec 12 points après 15 journées. Lors de la 15e journée d'Eredivisie, l'Ajax a dominé Twente 2-5. Jorn Brondeel est resté sur le banc des visités tandis qu'en face Noa Lang, auteur d'un triplé, et Klaas-Jan Huntelaar, auteur d'un doublé, étaient déchaînés. Utrecht s'est pour sa part fait piéger 0-1 par la lanterne rouge Waalwijk qui alignait Hannes Delcroix dans ses rangs. Anas Tahiri est par ailleurs monté au jeu alors que Lennard Daneels est resté sur le banc. Au classement, Twente est 12e avec 18 points et Waalwijk reste dernier mais compte 8 unités. (Belga)