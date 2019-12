Au moins 21 morts dans des violences dans le nord du Mexique

(Belga) Au moins 21 personnes ont perdu la vie dans des violences probablement liées à la drogue dans le nord du Mexique.

Sept suspects ont été tués lors d'une course-poursuite entre forces de sécurité et criminels présumés, dans la nuit de samedi à dimanche, a indiqué le gouvernement de l'état du Coahuila. Plus tôt dans la journée, 14 morts avaient été recensés à Villa Unión, près de la frontière américaine. Un groupe a ouvert le feu sur un bâtiment officiel. Quatre agents et dix assaillants ont perdu la vie. Les services de sécurité ont ensuite lancé une série de perquisitions et patrouilles dans la région. Des véhicules, des armes et des munitions ont notamment été saisis. (Belga)