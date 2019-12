Météo - Sec et partiellement nuageux

(Belga) Ce lundi matin, le temps sera sec dans l'intérieur du pays avec des éclaircies et localement du brouillard givrant ou des nuages bas, prévoit l'Institut royal météorologique. Au littoral, il pourrait y avoir parfois une petite averse.

En journée, le ciel sera partiellement nuageux avec le risque de quelques averses isolées dans la moitié nord du pays. En Ardenne, la grisaille pourra persister toute la journée. Maxima de +1 ou +2 degrés en Hautes Fagnes à 8 degrés à la côte. Le vent sera faible à modéré d'ouest à nord-ouest. La nuit prochaine, le ciel sera hésitant entre éclaircies parfois larges et champs de nuages bas. Il y aura un risque de brumes ou de bancs de brouillard givrant. Les minima oscilleront entre -1 et +3 degrés en fonction des éclaircies. Mardi, la journée débutera avec de nombreux nuages bas dans la moitié sud-est, pouvant limiter la visibilité sur le relief. Ailleurs, parmi les éclaircies, quelques bancs de brouillard pourront se former à l'aube. Localement, du givre n'est pas exclu. Ensuite, le soleil devrait rapidement revenir en Haute Belgique tandis que le ciel restera ou deviendra assez nuageux ailleurs. Les maxima se situeront entre 4 et 8 degrés, sous un vent généralement faible de direction variable. (Belga)