Il existe des centaines d'applis de santé: mais lesquelles sont efficaces et sûres ?

Chaque jour, des centaines de Belges téléchargent des applications "Santé" pour suivre leur rythme cardiaque, leur taux de sucre, leur poids, etc. Il serait près de 30% à utiliser ce genre d'applications. celles-ci sont très nombreuses. Il en existe près de 300 000 dans les app stores. Problème : une appli sur deux serait... dangereuse pour la santé. Le gouvernement fédéral a donc réagi en proposant un site internet, mhealthbelgium.be qui rassemble 13 applications avalisées par les autorités belges. Elles ont été évaluées sur la base de critères de qualité, sécurité, efficacité. Certaines applis ne sont disponibles que sur ordonnance d'un médecin. Pour chaque application, le site des autorités détaille les pathologies concernées, les fonctions et les utilisateurs visés. Certaines mutualités réfléchissent à rembourser en partie leur usage. La mutuelle Partenamut intervient déjà à hauteur de 20 euros par an à certaines conditions.