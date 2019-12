20 ans d'union du Roi Philippe et de la Reine Mathilde: le créateur de la robe de mariée décrit le plus beau jour de sa carrière

Le couple royal fête cette année ses noces de porcelaine. Le 4 décembre 1999, Philippe et Mathilde se mariaient. Une cérémonie suivie par plusieurs milliers de personnes. Certains invités de l'époque se souviennent de ce moment.

Le Roi Philippe et la Reine Mathilde se sont mariés le 4 décembre 1999. Cette année, le couple royal fête donc ses noces de porcelaine. À l'époque, 2.200 invités étaient présents, et le mariage était suivi par des milliers de personnes. Retour sur ce mariage royal à travers le regard de ceux qui étaient présents ou qui ont contribué à cette fête populaire.

Le 4 décembre 1999, tout le monde n'avait d'yeux que pour elle : Mathilde apparaissait au bras de son père, radieuse et anxieuse à la fois. C'est une journée mémorable aussi pour le créateur de la robe de mariée. "Je vais vous dire que le 4 décembre est évidemment un jour magnifique pour ma carrière, mais en même temps un stress", raconte Edouard Vermeulen, créateur. "Tout peut arriver : la robe qui s'accroche sur une portière, une tache sur la robe."

Edouard Vermeulen se souvient surtout du coup de fil du Palais, qui confirme quelques mois avant le mariage, que c'est lui qui a été choisi pour confectionner la robe. "Ça, c'était le plus beau jour, je n'oublierai jamais. J'étais dans le Thalys vers Paris, et j'avais peur que la communication se coupe. Dès que je suis arrivé à Paris, je suis allé voir des fabricants de tissu, j'ai abandonné tout mon projet en cours pour aller chercher les étoffes demandées pour cette robe de mariée."



Le dernier mariage royal du siècle



La cérémonie civile se tient à l'Hôtel de Ville de Bruxelles, et non plus dans une salle du Palais royal. Une première dans l'histoire de la monarchie, et une fierté pour le bourgmestre à l'époque. "C'était un signe de modernité, et aussi de respect pour tous les autres Belges qui eux se marient à l'Hôtel de Ville", se souvient François de Donea, bourgmestre de Bruxelles en 1999. "Je pense que c'est normal, et on ne reviendra plus en arrière."

Ce mariage est le dernier mariage royal du siècle. Le baiser final est scruté par 400 journalistes, plus de 60 caméras et 2200 invités. Parmi la foule rassemblée dans la cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule, un proche du couple princier. "J'étais fier d'être invité à prendre la parole", raconte Paul Buysse. "Il faut s'imaginer cette cathédrale, où il n'y a pas un seul centimètre carré de libre : tout le monde était là."

Paul Buysse connait le prince depuis le début des années 90, l'ami de la famille ne tarit pas d'éloges sur celui qui allait devenir roi. "Il a un sens des responsabilités que j'ai rarement vu dans le monde des affaires. il est vraiment très porté, et lié à son pays."

Philippe a 39 ans lorsqu'il épouse Mathilde, elle en a 26. Le couple princier attendra 14 ans avant de monter sur le trône.