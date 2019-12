A-t-on évité le pire ce matin dans une école de Marcinelle? Intoxication au CO détectée juste AVANT que les enfants entrent

A-t-on évité une intoxication massive d'élèves ce matin à l'école Saint-Martin de Marcinelle ? Peu avant l'ouverture de l'établissement, alors que les enfants n'étaient pas encore rentrés, plusieurs personnes ont subi des symptômes liés à la présence de monoxyde de carbone (CO): maux de tête et vomissements.

Selon le major Michel Mean, de la zone de secours Hainaut-Est, c'est la directrice de l'établissement qui a été alertée par la sonnerie d'un détecteur de CO présent dans la classe. "La directrice a constaté la présence de CO dans la classe. Les enfants n'étaient pas présents dans la classe, donc ils n'ont pas été en contact avec le monoxyde de carbone."

Pompiers, police et service de secours sont arrivés sur place. Dès l'entrée des pompiers dans les bâtiments, leurs appareil de détection du CO ont sonné, confirmant la dangerosité. "La forte présence de monoxyde de carbone était due à une installation défectueuse: c'est un convecteur au gaz qui en est la cause."

Deux personnes ont été emmenées à l'hôpital, et deux autres s'y sont rendues d'elles-mêmes. Les enfants ont été transportés dans une autre école en attendant que tout risque soit écarté. Aucun n'a été intoxiqué puisqu'aucun n'était entré dans le bâtiment. Les pompiers ont aéré les locaux, et tout est rentré dans l'ordre ce matin.