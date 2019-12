Le champion olympique Peter Seisenbacher condamné pour viols sur mineures

(Belga) L'ancien champion autrichien de judo Peter Seisenbacher a été condamné lundi après une longue cavale à cinq ans de prison, pour des abus sexuels commis sur des mineures, parmi lesquelles l'une était âgée de 9 ans, dont il assurait l'entraînement.

Le tribunal de Vienne a reconnu M. Seisenbacher, 59 ans, médaillé d'or aux JO de 1984 et 1988, coupable en première instance de toutes les charges qui pesaient contre lui, dont celle de viol, aggravé par l'emprise, sur deux fillettes. L'une des victimes, alors âgée de 9 ans, a témoigné de relations sexuelles subies pendant trois ans. La seconde plaignante était âgée de 13 ans au moment des faits. Une troisième avait porté à la connaissance de la justice une tentative d'agression sexuelle lors d'un camp de vacances à l'été de ses seize ans. Peter Seisenbacher était leur entraîneur entre la fin des années 90 et le début des années 2000, après avoir mis fin à sa carrière de sportif. Il a nié les faits lors du procès. "Nous n'avons pas eu l'impression que les plaignantes s'étaient trompées, qu'elles mentaient ou complotaient", a déclaré le juge. M. Seisenbacher encourait dix ans de prison et les deux parties au procès peuvent faire appel du jugement. Le sportif avait mis un terme à sa carrière en 1988, un mois après être devenu le premier judoka à conserver l'or olympique, à Séoul. Outre ses deux titres olympiques des moins de 86 kg, il avait également décroché l'or mondial en 1985 et européen en 1986. Après 2010, il avait entraîné l'équipe de Géorgie puis d'Azerbaïdjan. Il ne s'était pas présenté à son procès d'assises en décembre 2016 et avait fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Il avait été extradé en septembre d'Ukraine, où il avait tenté d'obtenir l'asile avant de fuir muni de faux papiers. (Belga)