A l'Art Basel de Miami, des voitures en sable ont remplacé les dunes

Sous le soleil et les chaudes températures de Miami Beach, plus de 60 sculptures de sable en forme de voiture ont été installées pour la foire annuelle de l'Art Basel, dans le but d'interpeller touristes et badauds sur la réalité du changement climatique.

Ces voitures de sable, qui donnent l'impression qu'un parking a été installé sur cette longue plage de Floride, sont l'oeuvre du sculpteur argentin de 46 ans Leandro Erlich, à l'origine de cette installation qu'il a baptisée "Order of Importance".

Le but de son oeuvre? Pousser le public à s'interroger sur sa propre "responsabilité" et son "implication dans les évènements qui commencent à se passer sur notre planète", a-t-il expliqué à la presse lundi.

Le titre ("ordre d'importance" en français) renvoie "à notre compréhension de nos priorités et doit "nous faire réfléchir à notre futur".

Cet artiste conceptuel originaire de Buenos Aires, connu pour ses illusions d'optique, était accompagné lundi du maire démocrate de Miami Beach, Dan Gelber, qui l'a félicité pour son travail.

Cette station balnéaire, une île barrière en face de Miami, est particulièrement sensible à la montée du niveau de la mer.

"Que quelqu'un puisse créer quelque chose en mélangeant tous ces éléments - l'environnement, l'urbanisation, l'écologie - pour qu'un passant puisse réfléchir à tout ça, c'est spectaculaire", a ajouté Dan Gelber.

Grâce à ses nombreuses installations aux quatre coins du monde, Leandro Erlich a séduit le public et les critiques. Il a notamment exposé à la Biennale de Venise (2005), au Musée national Reina Sofía de Madrid (2008), au Musée d'art moderne de New York (2008) et au Centre Georges Pompidou de Paris (2011).