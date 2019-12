Les Belges à l'Etranger - Avec un but et un assist, Radja Nainggolan continue d'être décisif pour Cagliari

(Belga) Récemment élu meilleur joueur du mois de novembre en Serie A, Radja Nainggolan a continué sur sa lancée lundi lors du dernier match de la 14e journée. Le Belge a marqué un but et délivré un assist lors de la victoire in extremis de Cagliari contre la Sampdoria (4-3).

Menés 0-2 après des buts de Fabio Quagliarella sur penalty (0-1, 38e) et de Gaston Ramirez (0-2, 52e), les Sardes ont pu compter sur le 'Ninja' pour sonner la révolte. Sur un geste qui est devenu sa spécialité, Nainggolan a fait 1-2 sur une frappe lointaine (1-2, 69e). Dans la foulée, Quagliarella a pourtant permis aux Génois de reprendre deux longueurs d'avance sur une belle reprise de volée (1-3, 70e). Le Brésilien Joao Pedro a ensuite inscrit un doublé, d'abord sur une passe de Pellegrini (2-3, 75e), ensuite sur un centre de son capitaine Nainggolan (3-3, 76e). A peine monté au jeu, Alberto Cerri a délivré la Sardegna Arena d'un coup de tête salvateur (4-3, 90e+6). Prêté par l'Inter, Nainggolan compté déjà 4 buts et autant d'assists en 11 matches de Serie A. Dans le sillage du Belge, Cagliari continue à étonner en Italie. L'équipe de Rolando Maran reste sur 12 matches sans défaite et pointe à la 4e place, qualificative pour la prochaine Ligue des Champions, avec 28 points. La Sampdoria est 17e (12 pts). (Belga)