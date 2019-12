Incendie dans une cabine haute tension souterraine à Ixelles

(Belga) Un incendie s'est déclaré lundi en fin de journée dans une cabine haute tension souterraine située rue Kerckx à Ixelles, a indiqué vers 20h15 Walter Derieuw, le porte-parole des pompiers de Bruxelles. Il n'y a pas eu de victime.

Un périmètre de sécurité et de confinement de 50 mètres a été établi dans un premier temps. Il a par la suite été reculé à 150 mètres. Le voisinage a été prié de garder les portes et fenêtres fermées et de couper les systèmes de ventilation. Walter Derieuw a annoncé que le feu avait pu être éteint vers 21h22. Le dégagement de fumée a peu à peu diminué. Le périmètre de sécurité a été levé vers 22h25, sauf dans la rue Kerckx. (Belga)