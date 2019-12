Un produit suspect à l'origine d'intoxications dans un immeuble de Louvain-la-Neuve

(Belga) Un produit suspect a été détecté lundi soir dans le hall d'un immeuble de plusieurs étages à Louvain-la-Neuve, provoquant des irritations chez plusieurs habitants. Ils ont été évacués, a-t-on appris auprès de la zone de secours du Brabant wallon. Le plan d'urgence communal a été déclenché, a indiqué la bourgmestre par voie de communiqué.

L'alerte a été donnée lundi vers 18h30 lorsque des habitants d'un immeuble à logements multiples ont expliqué avoir été irrités au niveau des yeux et des voies respiratoires par un produit d'origine inconnue, lequel se trouvait dans le hall du bâtiment situé le long du chemin des Sages. Le plan d'urgence et d'intervention communal a été déclenché à 20h07 par la bourgmestre Julie Chantry. Selon le communiqué des autorités locales, 22 personnes ont été légèrement intoxiquées. Deux d'entre elles ont été admises en observation à la clinique Saint-Pierre à Ottignies. Les spécialistes de la cellule mobile d'intervention chimique (CMIC) de la zone de secours du Brabant wallon se sont déployés sur les lieux. Ils ont procédé à l'enlèvement du produit suspect et assuré une ventilation forcée des locaux, précise un porte-parole des pompiers brabançons, ajoutant que les habitants ont pu regagner leurs logements respectifs lundi vers 23h00. (Belga)