L'ex-président américain Jimmy Carter de nouveau hospitalisé

M. Carter, âgé de 95 ans, a été admis en fin de semaine dernière au Centre médical Phoebe Sumter à Americus, en Géorgie, "pour traiter une infection des voies urinaires", selon la fondation Carter. "Il se sent mieux et attend avec impatience de rentrer chez lui", a-t-elle précisé. Jimmy Carter a eu plusieurs soucis de santé ces derniers mois. L'ex-président démocrate (1977-1981) était sorti le 27 novembre d'un hôpital d'Atlanta après une opération visant à soulager la pression cérébrale causée par de récentes chutes, une intervention qui n'aurait pas entraîné de complications. Il avait auparavant été hospitalisé fin octobre pour une "légère" fracture du bassin causée par une chute à son domicile. Premier président américain de l'histoire à atteindre l'âge de 95 ans, Jimmy Carter s'était également blessé à la tête le 6 octobre, toujours en tombant chez lui. Il était pourtant debout et actif sur un chantier humanitaire dès le lendemain, le visage tuméfié et barré d'un pansement cachant 14 points de suture. Jimmy Carter est né en 1924 dans la petite ville de Plains, en Géorgie, dans le sud-est des Etats-Unis, où il vit toujours avec son épouse. Après son retrait de la vie politique, il a créé en 1982 le Centre Carter, une fondation qui oeuvre à la résolution pacifique de conflits et à l'aide au développement. Il a multiplié depuis les missions de médiation ou d'observation électorale dans le monde entier. En 2002, Jimmy Carter a reçu le prestigieux prix Nobel de la Paix, pour ses efforts en faveur de la justice économique et sociale. (Belga)