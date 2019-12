Corée du Nord: Kim inaugure la ville nouvelle de Samjiyon, près du Mont Paektu

(Belga) Le leader nord-coréen Kim Jong Un a inauguré la ville nouvelle de Samjiyon, un chantier monumental aux confins du pays, située à proximité du Mont Paektu, berceau légendaire de la Nation coréenne, rapportent mardi les médias officiels nord-coréens.

Pyongyang a investi des sommes colossales dans le projet titanesque encore inachevé de la reconstruction de cette ville qui est le chef-lieu d'un comté à la frontière chinoise qui inclut aussi le lieu de naissance -selon la propagande nord-coréenne- de Kim Jong Il, père et prédécesseur de Kim Jong Un. Outre un musée des activités révolutionnaires et un stade d'entraînement aux sports d'hiver, ce projet implique une nouvelle ligne de chemins de fer à destination de Hyesan, 10.000 logements ou encore une usine de conditionnement de myrtilles et pommes de terre, les deux ressources les plus importantes de la zone. Kim Jong Un s'est très impliqué dans ce chantier où il s'est rendu plusieurs fois pour constater l'avancée des travaux. C'est au sommet du Mont Paektu qu'il s'était récemment fait photographier sur un cheval blanc, vraisemblablement en octobre. M. Kim "s'est dévoué corps et âme pour faire du comté de Samjiyon, lieu sacré de la révolution, une utopie urbaine du socialisme", indique mardi une dépêche de l'agence officielle nord-coréenne KCNA. La Corée du Nord est la cible de multiples sanctions de la communauté internationale en raison de ses programmes nucléaire et balistique. Et KCNA a présenté Samjiyon comme l'illustration même de sa résilience. Le peuple coréen, écrit-elle, "avance sur le droit chemin qu'il a choisi, sans vaciller malgré les épreuves". Cette inauguration intervient au moment où les négociations avec Washington sont dans l'impasse, depuis le fiasco du sommet de Hanoi entre M. Kim et le président américain Donald Trump en février. KCNA a diffusé une photo de M. Kim en imperméable de cuir noir coupant un ruban rouge au milieu de responsables coiffés de chapeaux de fourure, lors d'une cérémonie d'inauguration près d'une statue de son père Kim Jong Il. (Belga)