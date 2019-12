Voici les métiers "porteurs" offrant de belles perspectives d'emploi selon le Forem

Le Forem a dressé une liste des métiers "porteurs", qui se situent entre les deux catégories extrêmes de métiers en pénurie et de fonctions critiques, rapporte Le Soir mardi. Ces professions offrent de belles perspectives d'emploi car ces métiers sont ceux pour lesquels on conjugue un nombre élevé d'offres et un fort taux d'insertion.



Dans le top cinq de la liste des métiers porteurs se trouvent les fonctions d'architecte d'intérieur, d'assistant commercial, de conducteur de grue, d'infirmier en soins généraux, de technicien d'installation de matériels de télécommunication, par exemple.

L'office wallon de l'emploi, a dressé cette liste en croisant le nombre d'offres d'emploi reçues pour ces métiers avec un indice synthétisant quatre critères: le taux d'insertion dans les six mois, le taux de satisfaction des offres d'emploi, la criticité du métier et l'indice de tension, explique Marie-Kristine Van Bockestal, administratrice générale.

Les métiers porteurs n'ont pas le caractère aigu des métiers en pénurie mais offrent néanmoins de belles perspectives d'emploi pour ceux qui s'y destinent. "Cela peut être utile aux formateurs, aux agents chargés d'orienter les demandeurs d'emploi mais aussi aux enseignants dans le secondaire", insiste la patronne du Forem. La plupart des métiers "porteurs" sont des professions "anciennes", mais avec la numérisation, ils évoluent et s'hybrident. "Ils vont, pour des raisons d'efficience, exiger un maximum de compétences que l'on retrouve dans deux, voire trois métiers actuellement", analyse l'administratrice générale du Forem.

Voici la liste des métiers "porteurs" en Wallonie selon le Forem

- Architecte d'intérieur (aménageur d'espace d'intérieur)

- Assistant commercial

- Assistant social

- Conducteur de grue

- Délégué commercial en biens de consommation

- Electricien lignes et réseaux

- Infirmier en soins généraux

- Instituteur primaire

- Laborantin des industries de process

- Maître

- Mécanicien d'entretien de voitures particulières et véhicules utilitaires légers

- Responsable de gestion industrielle et logistique

- Responsable de maintenance industrielle

- Responsable des ressources humaines

- Responsable logistique

- Serveur en restauration

- Technicien d'installation de matériels de télécommunication

- Vendeur à domicile