Michel Lelièvre libéré: où l'ancien complice de Marc Dutroux va-t-il habiter?

Libéré lundi en fin de matinée sous conditions strictes, Michel Lelièvre va vivre à Bruxelles. L'ancien complice de Marc Dutroux a finalement trouvé un logement dans la capitale, visiblement à Anderlecht ou à Bruxelles-Ville.

C'était l'une des conditions majeures de sa libération conditionnelle imposées par le TAP (tribunal d'application des peines) en septembre dernier: obtenir dans les 6 mois un logement.

Plusieurs zones interdites

L’ancien comparse de Dutroux est interdit de se rendre dans certains coins du Brabant flamand, du Limbourg, du Hainaut, de Liège, du Luxembourg et de Bruxelles, zones où vivent ou travaillent les victimes survivantes ou les proches des victimes qui n’ont pas survécu. Certaines lignes de métro et de train lui sont aussi interdites.

Aujourd'hui âgé de 48 ans, Michel Lelièvre devra également se soumettre à des contrôles et ne pourra consommer ni drogue ni alcool.

Il va débuter une formation en informatique pour prouver qu'il compte se réinsérer professionnellement.

Par ailleurs, ses contacts devront être limités et il ne peut évidemment pas importuner les victimes qu'il devra rembourser.

Michel Lelièvre avait été condamné en 2004 à 25 ans de prison pour association de malfaiteurs, enlèvement d'enfants, séquestration et trafic de drogue. Celui qui servait d'"homme à tout faire" de Marc Dutroux avait été reconnu coupable d'avoir aidé le pédophile à enlever Sabine, Laetitia, An et Eefje.

Il a donc passé 23 ans derrière les barreaux de la prison d'Ittre.

