Si l'Europe ne revoit pas ses ambitions en matière de climat, "on va vers un monde de cataclysme", nous assure Nicolas Van Nuffel

La COP25 s'ouvre lundi à Madrid, en Espagne, et réunira près de 200 États jusqu'au 13 décembre, sous présidence chilienne. Cette 25e conférence annuelle des 197 parties (196 pays + l'UE) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques ne manquera pas d'enjeux, entre une nécessaire hausse des ambitions, la question de la préservation des océans, et plus largement de la biodiversité, et celle de la mise en place de marchés du carbone.

Au micro de Fabrice Grosfilley, Nicolas Van Nuffel, président de la Coalition climat, rappelle l'importance de ces conférences. "Il faut que les dirigeants du monde entier puissent se retrouver pour revoir leurs ambitions à la hausse car aujourd'hui, elles ne sont pas suffisantes", indique-t-il.

Les engagements actuels de la Belgique ne sont pas en phase avec l'accord de Paris

"Cette COP ci est une cop intermédiaire par rapport à celle qui se tiendra l'année prochaine mais elle n'en est pas moins importante. C'est comme ci on disait que le blocus n'était pas important contrairement à l'examen. L'année prochaine, ce sera l'examen. Il faut donc que l'Europe et donc la Belgique arrive avec des ambitions plus hautes en termes de réduction des gaz à effet de serre. Ça doit se préparer maintenant", martèle le président de la coalition Climat. Avant d'ajouter: "On voit que la machine est enclenchée, il va falloir rester mobiliser".

La Belgique respecte-t-elle ses engagements en matière de climat? Nicolas Van Nuffel est catégorique et estime que "Non". "Les engagements actuels de la Belgique ne sont pas en phase avec l'accord de Paris. Ils s'inscrivent dans des engagements internationaux qui nous mènent à un réchauffement de +3,7 degrés. Ce que nous disent les climatologues comme Jean-Pascal van Ypersele, c'est que c'est un monde de cataclysme. La première priorité est que l'Europe et la Belgique doivent rehausser leurs ambitions", affirme Nicolas Van Nuffel