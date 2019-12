L'ancien terrain du tueur en série Andras Pandy est devenu un véritable dépotoir: où en est le projet de transformation? (vidéo)

Va-t-il bientôt y avoir un parc sur l'ancien terrain du pasteur Andras Pandy? C'est en tout cas une piste qu'évoque la commune de Molenbeek pour ce petit terrain situé quai des Charbonnages. La maison du tueur en série a été démolie en 2018. Et depuis, l'endroit, en friche, est devenu un véritable dépotoir.

C'est un petit coin de rue situé bord des quais. Un peu moins de 50m² de terrain devenus une déchetterie.

Un voisin, qui a voulu rester anonyme, témoigne: "J'ai acheté la maison mitoyenne pour la rénover", dit-il au micro de notre journaliste Claire Carosone. "J'ai découvert une piscine d'immondices derrière les palissades du terrain d'Andras Pandy".

Pourtant, à l'origine, le lieu devait être transformé en habitat novateur pour loger des sans-abris. "Il y avait même un planning, les logements devaient être terminés à automne 2019. Mais rien n'a été fait", confie encore le voisin.

Un projet lancé par l'ASBL Archi Human en 2017 et soutenu par la commune mais qui n'a toujours pas abouti. "Les initiateurs de ce projet sont revenus vers la commune pour demander s'ils pouvaient modifier les partenaires de ce projet et les conditions dans lesquelles ils allaient le réaliser et pour le moment on est toujours en pleine négociation. Si on trouve une solution, cela pourrait aller relativement vite. Sinon, nous allons de toute façon prévoir un aménagement temporaire à cet endroit. Cela pourrait être un petit parc, un petit espace convivial", indique Jef Van Damme, échevin des propriétés communales de Molenbeek.

L'échevin promet que cet aménagement temporaire arrivera pour le printemps 2020.