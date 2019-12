Des routes glissantes la nuit prochaine

(Belga) Le brouillard et les nuages bas persisteront dans certaines régions mardi après-midi, surtout en Ardenne. Le soleil fera néanmoins quelques apparitions, particulièrement sur l'ouest du pays, selon les prévisions de l'IRM. Les maxima afficheront 3 à 7 degrés et le vent sera faible de directions variables.

Ce soir et la nuit prochaine, le temps sera à nouveau calme et assez froid. Brumes, brouillards givrants et nuages bas se reformeront en de nombreux endroits. En cours de nuit, les éclaircies reviendront progressivement dans les régions situées au sud du sillon Sambre et Meuse, où les bancs de brouillard givrant prendront un caractère plus localisé. Des plaques de givre et de glace se formeront également par endroits et pourront rendre les routes glissantes. Les minima ne dépasseront pas -2 à 1 degré. Mercredi, les nuages bas et le brouillard persisteront par endroits, surtout en Flandre. Le ciel sera plus ensoleillé au sud du sillon Sambre et Meuse et ces éclaircies s'étendront même au centre du pays en cours d'après-midi. Les températures seront comprises entre 2 et 7 degrés.