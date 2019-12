Pétrole: Moscou et Kiev renouvellent leur contrat de transit pour dix ans

Moscou et Kiev ont renouvelé pour dix ans leur contrat de transit de pétrole russe pour l'Europe via l'Ukraine, perturbé cette année par un incident d'envergure d'huile polluée, a annoncé la société de transport pétrolier ukrainienne.

Uktransnafta a annoncé mardi sur Facebook avoir conclu un contrat valable à partir du 1er janvier 2020 pour dix ans avec son homologue russe Transneft.

"Les principes de base de la coopération (...) restent inchangés", indique l'opérateur ukrainien.

Sans donner davantage de détail, Uktransnafta affirme néanmoins qu'un accord "additionnel" a été signé qui "garantit le fonctionnement sûr et durable du système de transport de pétrole en Ukraine (...) vers les pays européens et constitue une source de revenus stable à long terme" pour le groupe.

Contacté par l'AFP, Transneft a confirmé la signature.

Selon les analystes de S&P Global Platts, le transit de pétrole russe par l'Ukraine vers l'Europe a été en 2018 de 13,3 millions de mégatonnes, contre 13,9 en 2017, soit une baisse de 4,3%.

Entre janvier et septembre 2019, ce volume était en baisse de 5,1% sur un an, notamment à cause d'un incident de pétrole russe pollué transitant par l'important oléoduc "Droujba" ("Amitié" en russe) vers un certain nombre de pays européens.

Cet incident a provoqué une interruption du transit vers l'Europe sans précédent via cet oléoduc, du 25 avril au 11 mai puis encore du 17 au 21 mai.

Selon Ivan Koudinov, analyste de la société britannique Argus Media, spécialisée dans la publication d'informations sur l'énergie, le transit de pétrole "n'est pas aussi politisé que celui du gaz", et n'a connu "aucun incident d'approvisionnement" depuis 2014.

"Nous (l'Ukraine) n'achetons pas de pétrole de la Russie, nous le faisons simplement transiter. Nous achetons à l'Azerbaïdjan. Cette année, nous avons commencé à acheter du pétrole des États-Unis", précise cet analyste.

La Russie et l'Ukraine négocient actuellement, avec bien davantage de difficulté, un nouvel accord pour le transit du gaz, avec la médiation de l'Union européenne.

L'accord de transit entre la Russie et l'Ukraine arrive à son terme fin 2019 et les deux pays, à couteaux tirés, n'arrivent pas à se mettre d'accord pour la suite. L'arrivée au pouvoir à Kiev de Volodymyr Zelensky, en mai, a cependant facilité quelque peu les relations entre les deux pays.

Dans les prochains mois, deux gazoducs - le germano-russe Nord Stream 2 et le turco-russe Turkish Stream - contournant le territoire ukrainien sont censés entrer en service, ce qui priverait Kiev d'une manne financière conséquente et d'une arme de poids face à la Russie.